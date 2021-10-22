В Гонконге приняли закон, запрещающий продажу электронных сигарет

Законодатели Гонконга приняли закон, запрещающий реализацию электронных сигарет и устройств для нагревания табака. Об этом в четверг сообщила радиостанция RTHK, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Кроме того, под запрет подпадает импорт, производство, распространение и реклама таких изделий в Гонконге. Правительство этого специального административного района КНР подчеркнуло, что закон направлен на защиту здоровья людей, поскольку подобные продукты содержат вредные вещества.

32 законодателя проголосовали в поддержку законопроекта, три - против и два воздержались. Министр здравоохранения София Чэнь поблагодарила законодателей за их поддержку и заявила, что правительство Гонконга намерено снизить уровень курения в городе до 5%.

По словам министра, закон вступит в силу через шесть месяцев.