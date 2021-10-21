Россия может убрать «Талибан» из списка террористов
Россия рассматривает планы убрать радикальное движение "Талибан" из официального списка террористов, однако оно признано таковым на уровне ООН. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии в рамках XVIII Ежегодного заседания клуба "Валдай", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Мы думаем, что движемся в этом направлении", - сказал российский лидер. Он подчеркнул, что решение будет зависеть от развития ситуации в Афганистане - российская сторона сотрудничает с представителями талибов и ждет от них дальнейших ходов.
Путин также признал, что присутствие террористических группировок в стране сохраняется: в частности, от терактов "Исламского государства" гибнут как мирные жители, так и представители талибов.
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