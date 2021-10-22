Жительница Великобритании потеряла работу во время пандемии и разбогатела за один день на бизнесе

Жительница Великобритании потеряла работу во время пандемии коронавируса и разбогатела за один день, создав собственный косметический бизнес. Соответствующий материал публикует The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Изобель Перл (Isobel Perl) рассказала, что всегда увлекалась биологией и темой ухода за собой. Когда девушку уволили из Министерства обороны Великобритании, она вынужденно поехала жить к родителям и решила осуществить свою давнюю задумку: самостоятельно изготовить средство из натуральных ингредиентов для ухода за кожей лица.

"Имея за плечами образование в сфере биологии, я создала первую в Великобритании розовую глиняную маску для лица. Пока я занималась исследованием рынка, потребители говорили мне, что глиняные маски, которые они использовали раньше, имели неприятную текстуру, а также были либо слишком сухими, либо слишком жирными. Мой продукт решал все эти проблемы", - пояснила предпринимательница.

Так, в 2020 году героиня материала запустила собственный бренд Perl Cosmetics. Для продвижения марки она начала создавать контент в TikTok. Благодаря вирусным видео, первый день продаж принес ей четыре тысячи фунтов стерлингов (393 тысячи рублей). По словам Перл, постепенно аккаунт бренда начал расти и набрал больше 100 тысяч подписчиков всего за полгода.

Успешный старт позволил Перл нанять дополнительных сотрудников для контроля интернет-магазина, соцсетей и продаж. Согласно информации издания, за 2021 год героиня материала заработала более 60 тысяч фунтов стерлингов.

"У меня были друзья, которые говорили, что если я не могу позволить себе платить сотрудникам, мне не следует начинать этот бизнес. Посмотрите на меня сейчас - я рискнула. Пусть это будет для вас знаком: никогда не сдавайтесь. Вы понятия не имеете, что вас ждет впереди", - заключила она.