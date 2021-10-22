Молдова захотела перенять опыт Украины в газовом вопросе

Молдова создаст с Украиной рабочую группу, чтобы перенять опыт Киева в вопросе закупок газа. Об этом вице-премьер, министр иностранных дел и евроинтеграции Нику Полеску сообщил на своей странице в Facebook после переговоров с председателем правления "Нафтогаза" Юрием Витренко, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мы обсудили технические решения, которые мы можем реализовать в сотрудничестве с украинскими властями, чтобы обеспечить бесперебойную поставку природного газа в нашу страну", - написал Полеску и отметил, что страны хотят усилить сотрудничество в энергетической сфере для поиска альтернативных источников поставок газа.

В октябре вице-премьер Молдовы и министр по инфраструктуре Андрей Спыну заявил, что страна собирается найти замену российскому газу. По словам чиновника, правительство рассматривает варианты поставок из Румынии, Евросоюза и Украины. Также Молдова продолжает вести переговоры с российской компанией "Газпром". Спыну заверил граждан, что у властей есть план для любого сценария развития событий, и пообещал, что жители страны не останутся без газа.

В начале октября Молдова договорилась с "Газпромом" о продлении на месяц истекшего контракта на поставку газа, заключенного в 2008 году. Сейчас республика платит за газ рыночную цену - около 790 долларов за одну тысячу кубометров, но хочет договориться о льготных условиях. Нехватка газа вынудила правительство попросить граждан снизить потребление энергии, а премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица попросила парламент ввести в стране режим чрезвычайного положения.