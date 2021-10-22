https://news.day.az/world/1394916.html Оцепление около здания ООН в Нью-Йорке сняли
Оцепление около здания ООН в Нью-Йорке сняли
Полицейское оцепление в районе здания ООН в Нью-Йорке снято, обнаруженная бесхозная коробка угрозы не представляла.
Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий, передает Day.Az.
"Все чисто", - сказал один из сотрудников полиции во время снятия оцепления.
В ООН заявили ТАСС, что инцидент, по всей видимости, не имеет отношения к штаб-квартире. "Как мне сказали, к нам это отношения не имеет", - сказал ТАСС представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик
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