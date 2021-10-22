Оцепление около здания ООН в Нью-Йорке сняли

Полицейское оцепление в районе здания ООН в Нью-Йорке снято, обнаруженная бесхозная коробка угрозы не представляла.

Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий, передает Day.Az.

"Все чисто", - сказал один из сотрудников полиции во время снятия оцепления.

В ООН заявили ТАСС, что инцидент, по всей видимости, не имеет отношения к штаб-квартире. "Как мне сказали, к нам это отношения не имеет", - сказал ТАСС представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик