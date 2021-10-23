Китай принял закон для снижения учебной нагрузки на детей

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) в субботу проголосовал за принятия закона "О содействии домашнему воспитанию", целью которого является снижение учебной нагрузки на детей. Об этом сообщило агентство "Синьхуа", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Соответствующие решение было принято по итогам 31-й сессии ПК ВСНП 13-го созыва, которая прошла в Пекине с 19 по 23 октября.

Как передает агентство, закон предусматривает, что родители или другие опекуны несовершеннолетних граждан несут ответственность за домашнее воспитание. В свою очередь государство, образовательные учреждения и общество оказывают поддержку и соответствующие услуги в этой области, дают рекомендации.

В ответ на стремление страны снизить нагрузку на учащихся закон требует, чтобы местные органы власти принимали меры по сокращению объема домашних заданий, а также дополнительного внеклассного образования, передает "Синьхуа". Закон запрещает родителям и опекунам несовершеннолетних чрезмерно загружать своих детей. Кроме того, они обязаны надлежащим образом организовывать время ребенка для учебы, отдыха, досуга и занятий спортом, играть активную роль для предотвращения развития у детей онлайн-зависимости.

Как сообщает "Синьхуа", китайские учащиеся, отягощенные учебной нагрузкой, часто испытывают проблемы со сном, страдают близорукостью, имеют слабую физическую подготовку. Для решения этой проблемы в июле был опубликован ряд руководящих принципов, которые призывали учебные заведения пересмотреть политику домашних заданий и улучшить процесс обучения в классе.