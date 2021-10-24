Взрыв прогремел на борту контейнеровоза с химикатами у берегов США

В США произошел взрыв на контейнеровозе, который перевозил химикаты. Сообщается, что инцидент произошел вблизи береговой линии в штате Вашингтон. В Сети публикуют кадры с места происшествия, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Береговая охрана приказала немедленно эвакуировать весь экипаж. С верхних палуб клубится дым. Ожидается получение дополнительной информации", - указано в сообщении, размещенном в Twitter под видео.

Диспетчер американской полиции указывает, что инцидент произошел в районе города Порт-Анджелес в округе Клаллам штата Вашингтон, где проживает около 20 тысяч человек.

Пользователи засомневались в том, что происшествие случилось в американских водах, и отметили, что контейнеровоз, судя по геолокации, находится в сотнях метрах от побережья города Виктория, расположенного на крайнем западе Канады.

Советник по коммуникациям канадской береговой охраны подтвердила, что на борту корабля Zim Kingston произошел пожар, сообщает Dailyhive.

В данный момент судно стоит на якоре на берегу Констанс к югу от Виктории, сообщили в ведомстве. В канадской береговой охране уточнили, что рядом с контейнеровозом находится спасательное судно. Все подробности и причины происшествия устанавливаются.

Информации о пострадавших в настоящее время не поступало.