В Дубае открыли самое большое в мире колесо обозрения

В Дубае торжественно открыли самое большое в мире колесо обозрения. 250-метровый аттракцион расположен на искусственном острове. Колесо назвали "Айн Дубай" - "Дубайский глаз". На колесе 48 кабинок. В некоторых оборудован бар, можно заказать ужин. Обещают возможность даже устроить конференцию или провести свадьбу. Один оборот колеса занимает 38 минут. Работать оно будет круглосуточно, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.