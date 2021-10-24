https://news.day.az/world/1395326.html В Дубае открыли самое большое в мире колесо обозрения - ВИДЕО
В Дубае открыли самое большое в мире колесо обозрения - ВИДЕО
В Дубае торжественно открыли самое большое в мире колесо обозрения. 250-метровый аттракцион расположен на искусственном острове. Колесо назвали "Айн Дубай" - "Дубайский глаз". На колесе 48 кабинок. В некоторых оборудован бар, можно заказать ужин. Обещают возможность даже устроить конференцию или провести свадьбу. Один оборот колеса занимает 38 минут. Работать оно будет круглосуточно, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
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