В ООН заявили, что более половины населения Афганистана находится на грани голода

Более половины населения Афганистана (22,8 млн человек из порядка 39 млн, по данным Всемирного банка) с ноября по март столкнется с "кризисным" или "чрезвычайным" уровнем нехватки продовольствия. К такому выводу пришли авторы совместного доклада Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) Объединенных Наций и Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН, результаты которого обнародовали в понедельник пресс-службы этих организаций, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Засуха, вооруженный конфликт, пандемия COVID-19 и экономический кризис оказали серьезное негативное влияние на жизнь афганцев и их доступ к пище. Отмечается, что приближающаяся зима может отрезать нуждающиеся семьи от гуманитарной помощи.

Авторы доклада подчеркивают, что количество жителей Афганистана, находящихся на грани голода, выросло на 37% по сравнению с последней оценкой ситуации в стране, опубликованной в апреле этого года. От острого недоедания к концу года могут пострадать около 3,2 млн детей младше пяти лет, а порядка 1 млн из них могут умереть, если им срочно не окажут необходимую помощь.

"Мы не можем кормить людей обещаниями: финансовые обязательства должны превратиться в реальные деньги, и международное сообщество должно вместе прийти к решению этого кризиса, который быстро выходит из-под контроля", - заявил исполнительный директор ВПП Дэвид Бизли. Для оказания помощи населению Афганистана этой организации может потребоваться порядка $220 млн ежемесячно. Отмечается, что с начала 2021 года ВПП помогла едой, деньгами и прочим 10,3 млн афганцам, включая 400 тыс. беременных и кормящих женщин, а также 790 тыс. детей младше пяти лет. ФАО утверждает, что в этом году окажет помощь более 3,5 млн человек и что ей нужно $11,4 млн на срочную помощь жителям Афганистана и $200 млн на сельскохозяйственный сезон 2022 года.