Противники переворота в Судане вышли жечь покрышки

Репортер Al Arabiya сообщает, что в Судане был отключен интернет, также предпринимаются попытки ограничить телефонную связь. Тем не менее из африканского государства продолжает поступать информация о военном перевороте.

По данным Erem News, противники силового захвата власти начали выходить на улицы, выражая несогласие с действиями военных, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Некоторые из них принялись жечь покрышки.