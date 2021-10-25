https://news.day.az/world/1395641.html Противники переворота в Судане вышли жечь покрышки - ВИДЕО
Противники переворота в Судане вышли жечь покрышки - ВИДЕО
Репортер Al Arabiya сообщает, что в Судане был отключен интернет, также предпринимаются попытки ограничить телефонную связь. Тем не менее из африканского государства продолжает поступать информация о военном перевороте.
По данным Erem News, противники силового захвата власти начали выходить на улицы, выражая несогласие с действиями военных, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Некоторые из них принялись жечь покрышки.
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