Вырванное ветром дерево прибило водителя мопеда в России

Водитель мопеда погиб в Ивановской области в непогоду. Вырванное с корнем дерево упало на мужчину и придавило его. Спасти пострадавшего, к сожалению, не удалось. В Сети публикуют кадры с места происшествия, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Инцидент произошел в Савинском районе региона. По данным МВД России по региону, погибшим оказался 66-летний мужчина.

"Ехал мужчина 1955 года рождения по дороге на мопеде "Альфа" и был прибит деревом. Ветром его вырвало с корнем", - отмечено в паблике "Полиция 37" во "ВКонтакте".

Медиков на место происшествия вызвали очевидцы. Пострадавшего погрузили на носилки, после чего его начали осматривать медики в карете скорой, где он и скончался.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.