Свадьба японской принцессы вызвала протесты граждан

Принцесса Мако, старшая дочь наследного принца Японии Акисино, вышла замуж за простолюдина - своего однокурсника Кэя Комуро. Таким образом она лишается титула и больше не будет членом императорской семьи. Ее решение вызвало возмущение у консервативных японцев: в день свадьбы прошла небольшая акция протеста в Токио, пишет NHK, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Принцесса отказалась и от приданого - крупной суммы денег, которая полагалась ей при замужестве. Она планирует уехать в США вместе с мужем, который прошел обучение на юриста и устроился в американскую юридическую компанию.

Японское общество считает, что наследный принц, несмотря на публичную поддержку свободного выбора дочери, на самом деле плохо относится к этому браку. Во многом критичное отношение к свадьбе вызвано скандалом, затронувшим семью жениха: его мать якобы взяла деньги у мужчины, рассчитывавшего жениться на ней, и отказалась их возвращать. В том числе на эту историю указывали плакаты протестовавших граждан в Токио - на них были портреты Комуро и его матери.