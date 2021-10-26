Мир призвали срочно удвоить усилия по спасению планеты

Организация Объединенных Наций (ООН) опубликовала отчет, в котором призвала страны срочно удвоить усилия по спасению планеты от глобального потепления, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

ООН проанализировала климатические планы стран. Выяснилось, что при выполнении нынешних обязательств к 2030 году глобальные выбросы парниковых газов увеличатся примерно на 16 процентов по сравнению с 2010 годом. Полученные данные сопоставили с выводами Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) и спрогнозировали, что такое повышение, если его быстро не изменить, приведет в 2100 году к росту среднемировых температур примерно на 2,7 градуса по Цельсию относительно доиндустриального уровня. На данный момент температура выросла на 1,1 градуса.

Повышение температуры более чем на два градуса Цельсия нарушит условия Парижского соглашения, которое предусматривает удержание глобальной температуры на отметке в 1,5-2 градуса Цельсия. Исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата Патрисия Эспиноза подчеркнула, что от превышения целевых показателей пострадают в первую очередь страны, которые меньше всего способствуют выбросам парниковых газов в атмосферу.

ООН представила отчет накануне климатического саммита в Глазго. Председатель конференции Алок Шарма призвал страны немедленно взять на себя более амбициозные обязательства по сокращению выбросов. Шарма подчеркнул, что скорректировать свои цели должны в первую очередь государства G20.

Согласно докладу международного экологического объединения Climate Transparency, страны G20 в 2021 году увеличат эмиссию парниковых годов на четыре процента по сравнению с допандемийным уровнем. В 2020 году на фоне коронавирусных ограничений этот показатель сократился на шесть процентов относительного 2019 года. Эксперты считают, что основная ответственность за увеличение выбросов лежит на Китае, Индии, США и Аргентине.