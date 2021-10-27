В России зафиксирован новый рекорд по числу смертей от коронавируса

За последние сутки в России было зафиксировано 36 582 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах, 8,5% из которых не имели клинических проявлений. Об этом сообщает оперштаб Москвы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Всего, с начала пандемии COVID-19 заболели 8 352 601 человек в 85 регионах.

Скончались от заболевания за последние сутки 1 123 человека, выздоровели 29 151.

За весь период пандемии от COVID-19 в России умерли 233 898 человек, выздоровели 7 242 735 человек.

Накануне в стране был зафиксирован очередной рекорд по числу заражений и смертей от коронавируса. За сутки было выявлено 36 446 новых случаев заражения, скончались 1 106 человек.

На днях в России выявили случаи новой версии коронавируса AY.4.2. Этот вариант - один из многочисленных мутаций индийского штамма, и он скорее всего на 10% более заразен. Как рассказал вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский, сейчас в мире насчитывают около 50 производных от первоначального штамма "дельта", впервые найденного в Индии.