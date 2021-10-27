https://news.day.az/world/1396605.html В Германии зафиксировали вспышку птичьего гриппа
В Германии зафиксировали вспышку птичьего гриппа
Власти Германии заявили о вспышке птичьего гриппа H5N1. Об этом в среду сообщила Всемирная организация по охране здоровья животных, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По данным организации, вспышка была зафиксирована на гусиной ферме в городе Брунсбюттель (земля Шлезвиг-Гольштейн) 22 октября и подтверждена 23 октября.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре