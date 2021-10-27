В Германии зафиксировали вспышку птичьего гриппа

Власти Германии заявили о вспышке птичьего гриппа H5N1. Об этом в среду сообщила Всемирная организация по охране здоровья животных, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным организации, вспышка была зафиксирована на гусиной ферме в городе Брунсбюттель (земля Шлезвиг-Гольштейн) 22 октября и подтверждена 23 октября.