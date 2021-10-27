Генсек ООН призвал мировое сообщество помочь избежать краха экономики Афганистана

Страны мирового сообщества должны работать вместе, чтобы помочь Афганистану избежать полного обвала экономики. С таким призывом выступил в среду генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы должны найти способ избежать полного краха экономики Афганистана. Нам нужно работать вместе, чтобы заставить экономику [республики] снова дышать и помочь людям выжить", - сказал он в ходе обращения к участникам министерской встречи стран - соседей Афганистана.