https://news.day.az/world/1396606.html Генсек ООН призвал мировое сообщество помочь избежать краха экономики Афганистана
Генсек ООН призвал мировое сообщество помочь избежать краха экономики Афганистана
Страны мирового сообщества должны работать вместе, чтобы помочь Афганистану избежать полного обвала экономики. С таким призывом выступил в среду генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Мы должны найти способ избежать полного краха экономики Афганистана. Нам нужно работать вместе, чтобы заставить экономику [республики] снова дышать и помочь людям выжить", - сказал он в ходе обращения к участникам министерской встречи стран - соседей Афганистана.
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