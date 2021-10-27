Динозавр предупредил человечество о вымирании с трибуны ООН

В поддержку борьбы с глобальной катастрофой Программа развития ООН (UNDP) выпустила необычный ролик. Главным героем мини-фильма стал динозавр, который предупредил человечество о скором вымирании. Видео опубликовано на YouTube-канале всемирной организации, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Нарисованный с помощью компьютерной графики доисторический монстр выступил перед делегациями стран и сотрудниками ООН с трибуны Генеральной Ассамблеи. Динозавр побудил всех жителей планеты перестать придумывать оправдания и начать бороться с выбросами парниковых газов и бедностью, которые могут привести к исчезновению человеческого вида. Он также назвал неоправданным в условиях глобального потепления государственное финансирование проектов по ископаемому топливу и сравнил это с вложениями вымерших видов в погубивший их астероид.

Представленный в рамках кампании "Не выбирайте вымирание" ролик стал первым в истории ООН, где использовали 3D-графику. Озвучили видео на английском, испанском и французском языках знаменитые актеры - Николай Костер-Валдау (играл в сериале "Игра престолов"), Эйса Гонсалес (из фильма "Годзилла против Конга") и Аиса Майга ("Париж, я люблю тебя").