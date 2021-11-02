https://news.day.az/world/1398612.html Стало известно о возможном ухудшении состояния Саакашвили
Стало известно о возможном ухудшении состояния Саакашвили
Состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили может ухудшиться в любую минуту. Об этом заявил его личный врач Николоз Кипшидзе, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Он прокомментировал состояние бывшего грузинского лидера, продолжающего голодовку в Руставской тюрьме, и предупредил о возможном ухудшении его здоровья.
При этом Кипшидзе отметил, что Саакашвили успел похудеть на 20 килограммов и отказался от приема любых лекарств, не связанных с голодовкой.
"В последние три дня он не сдает анализы и отказывается от встреч с врачами консилиума. Мы должны быть готовы к любым сценариям", - подчеркнул врач.
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