Названа вероятная страна для размещения ядерного оружия США в Восточной Европе

Наиболее вероятной страной в Восточной Европе, которая может быть выбрана для размещения ядерного оружия США, является Польша. Об этом в комментарии "Ленте.ру" заявил Вадим Козюлин, эксперт клуба "Валдай" и заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Дипломатической академии МИД России, передает Day.Az.

Он подчеркнул, что больше шансов получить американское ядерное оружие у стран с выраженными антироссийскими настроениями. "Это важно, поскольку какая-то часть населения не захочет жить под прицелом ракет из России, возможны протесты, демарши в парламенте и правительстве", - пояснил политолог.

Козюлин также назвал другие условия для получения страной американского ядерного оружия: она должна быть в состоянии профинансировать строительство необходимой инфраструктуры и обеспечить защиту и безопасность самих боеголовок. "Думаю, что Польша для этого подходит лучше других. Прочие страны не вполне соответствуют критериям", - резюмировал он.