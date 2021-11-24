Uber запустит доставку наркотиков в Канаде

Сервис доставки еды Uber Eats начнет доставлять марихуану клиентам из города Онтарио в Канаде, пишет Reuters. Компания заявила, что новая опция поможет побороть нелегальную торговлю в стране и позволит канадцам покупать безопасный и легальный каннабис, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Uber сообщил, что разместит на своей торговой площадке Uber Eats компанию-продавца Tokyo Smoke. Пользователи смогут размещать заказы на покупку наркотиков в приложении, а затем забирать посылку в ближайшем магазине ретейлера.