https://news.day.az/world/1406907.html Uber запустит доставку наркотиков в Канаде
Uber запустит доставку наркотиков в Канаде
Сервис доставки еды Uber Eats начнет доставлять марихуану клиентам из города Онтарио в Канаде, пишет Reuters. Компания заявила, что новая опция поможет побороть нелегальную торговлю в стране и позволит канадцам покупать безопасный и легальный каннабис, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Uber сообщил, что разместит на своей торговой площадке Uber Eats компанию-продавца Tokyo Smoke. Пользователи смогут размещать заказы на покупку наркотиков в приложении, а затем забирать посылку в ближайшем магазине ретейлера.
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