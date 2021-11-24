Тысячи наркоманов в Кабуле отправили на лечение

Три тысячи наркоманов отправили в реабилитационный центр в Кабуле для лечения от зависимости. Об этом сообщает Tolo News со ссылкой на Министерство внутренних дел временного правительства, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Представитель ведомства Саид Хости рассказал, что граждан определили в больницу имени Ибн Сины. "Мы ускорили процесс сбора наркоманов и в ближайшие дни начнем этот процесс в других провинциях, чтобы сократить их число", - указал он. Отмечается, что около трех миллионов афганцев зависимы от наркотических веществ.

По информации издания, больница в столице Афганистана рассчитана только на тысячу коек, однако ее вместимость увеличили в три раза. По словам главного врача больницы Ахмада Захира Солтани, решение о лечении наркоманов в госпитале приняли в рамках борьбы с наркотрафиком перед наступлением холодов в стране.