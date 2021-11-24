В ВОЗ призвали европейцев соблюдать масочный режим ради спасения жизней

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призвали европейцев соблюдать масочный режим ради спасения жизней и сокращения случаев заболевания коронавирусом. Об этом заявил исполнительный директор европейского отделения ВОЗ Робб Батлер, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам представителя ВОЗ, если бы 95 процентов европейцев носили маски, то удалось бы спасти 160 тысяч жизней. "Лишь 48 процентов населения европейского региона пользуется масками. В тот момент, когда этот показатель вырастет, - если он вырастет, - произойдет сокращение случаев заболевания и снижение смертности", - указал он.

Батлер также обратил внимание, что 45-47 процентов всего населения европейских стран в данный момент не вакцинированы от коронавируса. "Позвольте мне абсолютно четко заявить: большинство людей, находящихся сегодня в отделениях интенсивной терапии, не привиты", - подчеркнул он.