Назван город с самой грязной атмосферой в мире

Пакистанский мегаполис Лахор лидирует в списке городов с самой загрязненной атмосферой в мире. Об этом в среду сообщает швейцарская онлайн-платформа мониторинга качества воздуха IQAir, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным портала, концентрация твердых частиц PM2,5 в воздухе Лахора в настоящее время в 38,6 раза превышает годовые нормы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Согласно официальному индексу качества воздуха (AQI), Лахору по степени загрязненности атмосферы международные контролирующие органы присвоили наивысшее количество баллов - 397.

Второе место в списке самых загрязненных городов мира заняла монгольская столица Улан-Батор, индийский город Калькутта оказался на третьей строчке, Нью-Дели - на четвертой. На пятом месте расположился еще один пакистанский город - Карачи.

Согласно индексу качества воздуха AQI, уровень концентрации загрязнения выше 301 считается опасным для здоровья.

Качество воздуха оценивается по содержанию в нем взвешенных частиц диаметром менее 10 микрометров (PM10) и частиц диаметром менее 2,5 микрометра (PM2,5). К первым относится пыль, пыльца и плесень, ко вторым - продукты горения и органические частицы. Взвешенные частицы представляют серьезную угрозу для здоровья человека, поскольку они способны проникать глубоко в легкие и оседать там.