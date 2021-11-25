https://news.day.az/world/1407859.html Мощный взрыв в столице Сомали
Мощный взрыв в столице Сомали
Мощный взрыв прогремел в четверг в столице Сомали, городе Могадишо. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По их информации, в районе взрыва также была слышна стрельба.
Данных о пострадавших пока нет. Другие подробности случившегося не приводятся.
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