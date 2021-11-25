В Турции запросили одобрение экстренного применения местной вакцины от ковида
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил в четверг о подаче заявления в Агентство по лекарственным средствам республики на одобрение экстренного применения турецкой вакцины против коронавирусной инфекции TURKOVAC, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Было направлено заявление на одобрение экстренного применения TURKOVAC, - приводит его слова агентство Anadolu. - Мы также планируем увеличить фиксированные доплаты врачам и обеспечить, чтобы они были выплачены из общего бюджета".
Турецкая вакцина TURKOVAC была разработана Университетом Эрджиес совместно с Институтом здравоохранения при Министерстве здравоохранения Турции. В настоящий момент она проходит третью стадию клинических испытаний, вакцину тестируют на добровольцах в нескольких центрах республики.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре