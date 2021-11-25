Стал известен новый президент МККК

Швейцарский дипломат Мирьяна Сполярич Эггер возглавит Международный Комитет Красного Креста (МККК) с 1 октября 2022 года, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Ассамблея - верховный орган управления МККК - избрал Эггер президентом организации, сообщил в четверг ее нынешний глава Петер Маурер. Он уйдет в отставку в сентябре 2022 года.

Пресс-служба МККК отмечает, что четырехлетний мандат Эггер стартует 1 октября будущего года.

Эггер с 2018 года является помощником генерального секретаря ООН, помощником администратора программы развития Организации Объединенных наций (ПРООН), директором регионального бюро ПРООН для стран Европы и СНГ.

Ранее она работала в МИД Швейцарии.

В будущем году исполнится десять лет, как Маурер возглавляет МККК.