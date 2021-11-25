В Японии выпустили специальное худи для геймеров, у которых есть кошка

В Японии начали продавать худи, предназначенные для геймеров, живущих с кошкой, сообщает Sora News. Благодаря специальному карману в толстовке питомец не будет лезть на клавиатуру, мешая игре, а удобно расположится на коленках хозяина, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Авторами идеи стали две студии, специализирующиеся на товарах для геймеров: Bauhutte и Unihabitat. Толстовка получила название Mewgaroo Hoodie 2. Идея начать производство такой одежды появилось после того, как модельеры провели опрос среди игроков, владеющих домашними животными.

Кроме того, в худи были сделаны ребристые манжеты, которые дают дополнительное тепло. Также есть возможность закатать рукава и не переживать, что они раскатаются обратно при финальной битве с боссами. В кармане, предусмотренном для кошек, присутствует съемный мешок - его можно постирать.

Стоит такая толстовка $70, заказать ее можно на Amazon. Как рассказали производители, одежда подойдет не только геймерам, но и всем хозяевам котов, являющихся активными пользователями сети.