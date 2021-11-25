Израиль создал новое лекарство от COVID-19

Израильская компания Bonus BioGroup заявила, что разрабатываемый ею препарат снижает смертность от COVID-19 на 70 процентов. Информация об этом размещена на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Такой вывод был сделан по итогам второй фазы испытаний. В ней приняли участие 50 пациентов, госпитализированных с коронавирусом в тяжелом состоянии. Примерно такое же количество больных в аналогичном состоянии выступили в качестве контрольной группы.

Согласно отчету, из первых 30 больных пациентов, получавших препарат MesenCure, умерло двое, или 6,7 процентов, средний проведенный в больнице срок составил 9,4 дня. Треть пациентов, получавших терапию, были выписаны сразу после пятидневного курса.

В контрольной же группе умерло 23 процента пациентов, среднее время госпитализации составило 17,2 дня. Группа была подобрана с помощью специальных алгоритмов, чтобы совпадать по демографическому составу и тяжести заболеваний с тестовой группой.

В основе препарата лежат стромальные клетки, получаемые из человеческого костного мозга, жировой ткани и других источников. Материла одного донора должно хватить на производство 45 тыс. доз лекарства, чего достаточно для лечения 15 тыс. человек.

"Это будет выходом для тяжело больных пациентов с COVID-19, потому что MesenCure борется с воспалением, пневмонией и смягчает цитокиновый шторм, чрезмерный иммунный ответ, инициированный коронавирусом", - заявил изданию Times of Israel Томер Бронштейн, руководитель исследования.

Однако некоторые другие ученые, не имеющие отношения к разработке препарата, призывают к сдержанной реакции. По их мнению, требуется серьезная проверка и большое количество данных, прежде чем научное сообщество сможет подтвердить столь высокую эффективность препарата согласно критериям доказательной медицины.