Китай запустил ракетный индустриальный парк в Ухане

В китайском городе Ухань завершилось строительство умной линии по производству спутников и ракетного индустриального парка. Об этом объявила Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий (CASIC), сообщает Синьхуа в пятницу, 26 ноября. передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Как заявил гендиректор корпорации Лю Шицюань на церемонии открытия 7-го Китайского коммерческого аэрокосмического форума в Ухане, данные линия и парк уже введены в эксплуатацию.

"Ракетный индустриальный парк может производить 20 твердотопливных ракет-носителей в год. А умная производственная линия способна производить 100 спутников общего назначения весом менее одной тонны в год", - говорится в сообщении.

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