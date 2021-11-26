Макрон призвал Лондон к серьезному сотрудничеству

Франция призывает Великобританию к "серьезному сотрудничеству" для урегулирования кризиса с мигрантами, переправляющимися через Ла-Манш. Об этом заявил в пятницу французский лидер Эмманюэль Макрон во время пресс-конференции с премьер-министром Италии Марио Драги в Риме, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мигранты не хотят оставаться во Франции. Они хотят любой ценой попасть в Великобританию", - сказал Макрон, выступление которого транслировалось Елисейским дворцом. "Настоящий ответ должен заключаться в серьезном сотрудничестве с тем, чтобы нейтрализовать сети нелегального трафика мигрантов", - заявил французский лидер.

Комментируя публичное письмо премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с критикой действий Парижа, Макрон отметил, что "удивлен несерьезностью подхода" Лондона. "В отношениях между лидерами стран не принято общаться посредством твитов или открытых писем", - сказал президент Франции.

Он отметил, что в Париже "выступают за эффективное решение миграционной проблемы". "Мы должны сотрудничать со странами происхождения мигрантов, защищать наши границы, предотвращать нелегальный трафик мигрантов и оказывать содействие тем, что въехал во Францию на законном основании", - указал Макрон. "Необходимо действовать в духе гуманизма и с соблюдением существующих правил", - отметил он.