Европа: ограничения возвращаются

В Бельгии отмечен резкий рост заболеваемости ковидом. Помимо этого, у одного из пациентов выявлен новый штамм коронавируса из ЮАР, и местные власти вновь ужесточают ограничительные меры. В частности, бары, рестораны и магазины должны будут закрываться не позже 23:00.

- Ночные клубы и дискотеки, к сожалению, снова должны будут закрыться, и это, полагаю, весьма жёсткая мера, - заявил в связи с этим Александр Де Кроо, премьер-министр Бельгии. - Причём ещё на прошлой неделе мы думали, что смогли найти решение, и мы знаем, насколько негативно эта мера будет воспринята. Но теперь важно не допустить, чтобы слишком много людей находились слишком близко друг к другу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, меры по борьбе с коронавирусной инфекцией ужесточают и в Нидерландах, где зафиксирована новая вспышка заболевания. Большинство магазинов, театры, музеи, рестораны и спортзалы будут закрываться в 17:00 начиная с воскресенья. Школы продолжат работать, притом, что наибольшее число заболевших отмечено среди детей.

В Испании и Португалии уровень заболеваемости ниже, чем в большинстве стран Европы, тем не менее здесь также были восстановлены отменённые ранее ограничения, и даже введены новые. В Каталонии планируется в скором времени сделать ковид-паспорта обязательными для входа в бары, рестораны, тренажерные залы и ночные клубы.

В Португалии, где вакцинировано 86% населения, вновь вступают в силу ограничения, отменённые менее двух месяцев назад. Начиная с декабря в закрытых помещениях необходимо будет надевать защитные маски, а для входа в кинотеатры, гостиницы и рестораны потребуется предъявлять ковид- сертификат.