https://news.day.az/world/1408866.html Фура со свиньями перевернулась под Белгородом - ВИДЕО
Фура со свиньями перевернулась под Белгородом - ВИДЕО
В Старом Осколе Белгородской области перевернулся перевозивший свиней грузовик.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в результате аварии часть свиней погибла, а водителя госпитализировали.
Впрочем, вскоре после инцидента "путешествие" свиней продолжилось - выживших погрузили в другой грузовик и довезли до пункта назначения.
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