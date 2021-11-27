Фура со свиньями перевернулась под Белгородом

В Старом Осколе Белгородской области перевернулся перевозивший свиней грузовик.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в результате аварии часть свиней погибла, а водителя госпитализировали.

Впрочем, вскоре после инцидента "путешествие" свиней продолжилось - выживших погрузили в другой грузовик и довезли до пункта назначения.