Первый возможный случай заболевания штаммом «Омикрон» зафиксирован в Чехии
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Минздрав Чехии заявил, что в стране предположительно зафиксирован первый случай заболевания новым штаммом коронавирусной инфекции, получившим название "Омикрон", передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Согласно словам специалистов из Европейского центра по предотвращению и контролю заболеваний, обнаруженный на юге Африки новый вариант представляет собой особую опасность. Также стало известно, что заразившийся COVID-19 президент Чехии Милош Земан сейчас находится на карантине.

Генетик Андрей Исаев ранее заявил о повышенной заразности штамма коронавируса "Омикрон". Эта мутация вызывает наибольшие опасения среди ученых.