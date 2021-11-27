https://news.day.az/world/1408904.html Первый возможный случай заболевания штаммом «Омикрон» зафиксирован в Чехии
Первый возможный случай заболевания штаммом «Омикрон» зафиксирован в Чехии
Минздрав Чехии заявил, что в стране предположительно зафиксирован первый случай заболевания новым штаммом коронавирусной инфекции, получившим название "Омикрон", передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.
Согласно словам специалистов из Европейского центра по предотвращению и контролю заболеваний, обнаруженный на юге Африки новый вариант представляет собой особую опасность. Также стало известно, что заразившийся COVID-19 президент Чехии Милош Земан сейчас находится на карантине.
Генетик Андрей Исаев ранее заявил о повышенной заразности штамма коронавируса "Омикрон". Эта мутация вызывает наибольшие опасения среди ученых.
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