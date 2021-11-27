В Грузии произошло обрушение в шахте

Обрушение произошло в шахте Ткибули в Западной Грузии, под завалами оказались два человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает служба по управлению чрезвычайными ситуациями.

"В службу неотложной помощи "112" поступила информация в связи с происшествием в одной из шахт Ткибули... Во время укрепительных работ обрушилась масса земли, в это время в шахте находились, предположительно, два человека. Сразу же после получения информации на место прибыли группы спасателей, и на территории шахты начались активные поисково-спасательные мероприятия", - сказано в заявлении службы.

По данным телекомпании "Рустави 2", спасателям удалось поднять на поверхность одного шахтёра - 64-летнего Виталия Турдзеладзе, его доставили в клинику. Поиски второго продолжаются.