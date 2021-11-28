Стрельба в торговом центре в США

По меньшей мере, один человек пострадал в результате стрельбы в одном из торговых центров американского города Дарем в штате Северная Каролина. Об этом сообщает местный портал WRAL, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Пострадавший получил пулевое ранение, других подробностей о его состоянии пока не приводится. По сообщениям очевидцев, после информации о стрельбе здание эвакуировали, торговый центр закрыт до конца дня.

Личность стрелка, его местонахождение и возможные причины инцидента пока неизвестны. Полиция подтвердила факт стрельбы, однако какие-либо дополнительные детали происшествия не разглашаются.

Позднее число пострадавших увеличилось до трех. Задержан один человек, информация о нападавшем, причинах произошедшего и состоянии раненых не приводится.

Стрельба в торговом центре совпала с "черной пятницей", которая в США традиционно знаменует начало новогоднего сезона, а магазины объявляют акции и скидки.

Фото: Gaelen Morse / Reuters