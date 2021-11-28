Марокко приостанавливает на 14 дней прямые пассажирские рейсы в страну из-за "омикрона"

Власти Марокко приняли решение приостановить, начиная с вечера 29 ноября, все прямые пассажирские рейсы в королевство в связи с быстрым распространением нового штамма "омикрон". Об этом говорится в сообщении марокканского МИД, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В связи с быстрым распространением нового штамма коронавируса "омикрон", особенно в Европе и Африке, в целях сохранения достижений Марокко в борьбе с пандемией и защиты здоровья граждан было принято решение приостановить все прямые пассажирские рейсы в Королевство Марокко сроком на две недели, начиная с 23:59 понедельника, 29 ноября 2021 года", - указано в тексте.

"Оценка ситуации будет проводиться регулярно, чтобы в случае надобности скорректировать необходимые меры", - подчеркнули в МИД.