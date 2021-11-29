Канадская чиновница оказалась ненастоящим аборигеном и потеряла работу

Канадская чиновница в области здравоохранения Кэрри Бурасса, эксперт по здоровью коренного населения и профессор института, занимающегося соответствующими исследованиями, оказалась ненастоящим аборигеном. Вскоре после того, как было раскрыто ее реальное происхождение, о котором она лгала, она потеряла работу. Об этом пишет The New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Бурасса утверждала, что принадлежит к особой этнической группе - канадским метисам. Однако разбор ее фамильной истории выявил, что она - потомок иммигрантов из России, Польши и Чехии. Правда о ее предках возмутила ее коллег, в особенности - из метисов.

"Когда какой-то самозванец говорит от имени метисов и других коренных народов, рассказывает, что значит - быть метисом (...) это очень неприятно, возмутительно и вредно", - заявила Дженет Смайли, представительница метисов.