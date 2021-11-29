https://news.day.az/world/1409282.html На Соломоновых островах продолжаются беспорядки, Австралия направляет полицию и военных - ФОТО - ВИДЕО
На Соломоновых островах продолжаются беспорядки, Австралия направляет полицию и военных - ФОТО - ВИДЕО
Австралия заявила, что направит на Соломоновы острова более 100 полицейских и военнослужащих, поскольку протестующие в островном государстве бросили вызов введенной правительством блокаде и второй день жгут здания в столице Хониаре.
Об этом сообщает Telegram-канал "Свежести", передает Day.Az.
Представляем вниманию читателей кадры, на которых запечатлены происходящие там погромы и бесопрядки:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре