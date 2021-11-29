Бывший министр обороны США подал в суд на Пентагон

Экс-министр обороны США Марк Эспер подал в суд на Пентагон из-за запрета на публикацию части его мемуаров о работе в администрации президента Дональда Трампа. Об этом 28 ноября сообщила газета The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Чиновник, уволенный Трампом вскоре после поражения на прошлогодних президентских выборах, в мае собирается выпустить книгу под названием Священная клятва. Эспер охарактеризовал ее, как "полную и неприкрашенную историю нации, особенно в ее сложные периоды".

"Существенный фрагмент текста изымается из публикации <...> под предлогом секретности. Изъятый текст необходим для изложения важных историй, затрагиваемых в рукописи", - говорится в иске.

Бывший глава Пентагона обвинил нынешнюю администрацию США в ущемлении "конституционных прав, защищаемых первой поправкой" о свободе слова.

Он уточнил, что чиновники оборонного ведомства, которые проверяли его мемуары, "просили не цитировать бывшего президента Трампа и других на встречах, не описывать разговоры между бывшим президентом и мной, а также не использовать определенные глаголы или существительные при описании исторических событий".

Также, по словам Эспера, его попросили вычеркнуть "взгляды на действия других стран, на разговоры, которые я провел с иностранными официальными лицами, и на международные события, о которых широко сообщалось".

Бывший чиновник уверен, что в рукописи нет ничего, что было бы засекречено или ставило под угрозу национальную безопасность США.