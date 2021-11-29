В Париже пригрозили Лондону бойкотом из-за рыболовного спора

Великобритании необходимо до 10 декабря определиться по вопросу выдачи лицензий французским рыболовным судам, об этом заявил государственный секретарь Франции по европейским делам Клеман Бон в эфире France Inter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"У нас есть новый поворот, Еврокомиссия мобилизовалась и определила крайний срок, публичный и точный - 10 декабря. До этого срока будут вестись переговоры между Великобританией, Еврокомиссией и Францией, и до этого срока мы рассчитываем урегулировать ситуацию. Если не будет заметных жестов до 10 декабря, мы прекратим этот диалог", - объяснил государственный секретарь.

Он подчеркнул, что Франция удовлетворена более жесткой позицией Еврокомиссии. Бон отметил, что Лондон пока не предоставил дополнительные лицензии французским рыболовам.