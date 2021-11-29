ОПЕК+ перенес заседания мониторинга для оценки влияния нового штамма коронавируса на нефть

Министры ОПЕК+ сдвинули на два дня заседания мониторинговых групп, чтобы более тщательно оценить влияние нового штамма коронавируса "омикрон" на рынок нефти. Об этом сообщили ТАСС два источника в делегациях, передает Day.Az.

По их словам, заседание технического мониторингового комитета, которое изначально было запланировано на 29 ноября, теперь состоится 1 декабря. Эксперты технического комитета традиционно подготавливают доклад со сценариями развития рынка нефти на ближайшие месяцы. На его основе уже министерский мониторинговый комитет может выносить ту или иную рекомендацию странам ОПЕК+ о действиях на рынке нефти. Встреча министерского мониторинга теперь назначена на 16 часов по бакинскому времени 2 декабря.

При этом министерская встреча стран ОПЕК пройдет 1 декабря, как и было запланировано ранее, в 16 часов по бакинскому времени. Наконец, финальное заседание министров ОПЕК+ запланировано на 16 часов по бакинскому времени 2 декабря, уточнили делегаты для ТАСС.

"Мы решили перенести заседания, чтобы взять больше времени на оценку того, как новый штамм повлияет на ситуацию на рынке", - пояснил один из собеседников ТАСС. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак подтвердил, что ОПЕК+ перенес встречу мониторинга на 2 декабря.

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Сразу несколько изменений в шиповидном белке потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, согласно предварительным данным, штамм обладает повышенной способностью к распространению.

Страны ОПЕК+ на министерских встречах 1-2 декабря должны определить уровни добычи нефти на январь 2022 года. С августа этого года они восстанавливают добычу на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с) в месяц, включая декабрь. США неоднократно требовали, чтобы страны ОПЕК+ наращивали добычу более быстрыми темпами для снижения цен на нефть. Однако в ОПЕК+ до сих пор ожидали снижения спроса и профицит предложения в начале 2022 года и отказывались пересматривать параметры восстановления добычи нефти.