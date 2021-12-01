В Японии планируют разработать вакцину от штамма «омикрон»

Японская компания Shionogi Pharmaceutical намерена заняться разработкой вакцины, которая смогла бы противодействовать новому "омикрон"-штамму COVID-19. Об этом пишет газета "Емиори симбун", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что специалисты начали подготовку к производству некоторых вирусных белков, которые являются основой для будущего препарата. Вероятно, речь идет о создании вакцины, которая индуцирует иммунитет путем введения в организм части искусственно созданного белка коронавируса.

Shionogi планирует начать поставки разрабатываемой вакцины против коронавируса к концу 2021 финансового года.

В настоявшее время фармкомпания уже разрабатывает вакцину от коронавируса без привязки к конкретному штамму.

"Разрабатываемая вакцина является нашим главным приоритетом, но мы готовы и к тому, что в будущем потребуется новая вакцина", - сказал представитель компании.

В ноябре на юге Африки был обнаружен новый штамм COVID-19, который имеет "чрезвычайно большое количество мутаций". 26 ноября ВОЗ официально объявила об открытии нового, сильно мутировавшего варианта коронавируса.