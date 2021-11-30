Швеция отказалась от членства в НАТО

Премьер-министр Швеции и член Социал-демократической партии Магдалена Андерссон заявила, что ее страна отказывается от членства в НАТО, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Свобода от военных альянсов хорошо служит нашей стране и способствует стабильности и безопасности в Северной Европе. Швеция не будет подавать заявки на членство в НАТО", - заявила действующий глава глава шведского правительства. Однако она отметила, что Стокгольм не останется в стороне в случае нападения на Европу и рассчитывает на помощь европейских стран при агрессии в свою сторону.

"ЕС является важнейшей ареной внешней политики и безопасности Швеции. Наше текущее председательство в ОБСЕ дает Швеции возможность защитить порядок европейской безопасности", - добавила Андерссон. Она также положительно оценила возврат США к "конструктивному партнерству" по климату, пандемии и демократии.