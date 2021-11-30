Кадры спасения девочки из-под завалов в доме в Московской области

МЧС опубликовал кадры спасения девочки из-под завалов дома в Люберцах, где произошел взрыв.

На записи видно, как спасатели достают ребенка из-под обломков. Спасенную девочку передали медикам, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Частичное обрушение двухэтажного здания произошло в доме в деревне Торбеево в Люберцах после хлопка.

Под завалами также находились двое взрослых и и еще один ребенок, они смогли выбраться из разрушенного дома самостоятельно.