https://news.day.az/world/1410025.html Кадры спасения девочки из-под завалов в доме в Московской области - ВИДЕО
Кадры спасения девочки из-под завалов в доме в Московской области - ВИДЕО
МЧС опубликовал кадры спасения девочки из-под завалов дома в Люберцах, где произошел взрыв.
На записи видно, как спасатели достают ребенка из-под обломков. Спасенную девочку передали медикам, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Частичное обрушение двухэтажного здания произошло в доме в деревне Торбеево в Люберцах после хлопка.
Под завалами также находились двое взрослых и и еще один ребенок, они смогли выбраться из разрушенного дома самостоятельно.
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