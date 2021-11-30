Почти 65 тыс. армян покинули страну с начала года

За 8 месяцев 2021 года количество выехавших воздушным транспортом из Армении граждан страны на 64 078 больше, чем прибывших, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Количество граждан, улетевших воздушным транспортом за 9 месяцев, на 74 506 больше, чем прибывших, а за 10 месяцев - 84 934 человека.

Получается, что отрицательное сальдо миграции из Армении за 3 месяца увеличилось почти на 21 тысячу человек (33%).