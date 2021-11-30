В Нидерландах заявили, что омикрон-вариант попал в страну раньше, чем считалось

Вариант коронавируса "омикрон" попал в Нидерланды раньше, чем считалось. Первый образец, в котором подтвердился штамм, был взят еще 19 ноября. Об этом сообщил во вторник Национальный институт здравоохранения и окружающей среды, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее считалось, что первые случаи заражения омикрон-вариантом в Нидерландах были выявлены у 14 пассажиров, которые прибыли 26 ноября рейсами из ЮАР.

Однако штамм теперь обнаружен и в двух образцах, которые были взяты муниципальными службами здравоохранения 19 и 23 ноября. Лаборатория, проводившая тесты, выявила определенные аномалии в белке и приняла решение отправить тесты для дополнительного анализа в институт, которые теперь подтвердил, что речь идет об омикрон-варианте. Пока остается непонятным, посещали ли люди, о которых идет речь, страны юга Африки. Муниципальные службы здравоохранения уже проинформировали заразившихся и начали исследование того, как они заразились и кого они уже могли заразить.