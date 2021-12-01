Британские военные будут задействованы при реализации программы бустерной вакцинации

Правительство Великобритании обратится за помощью к военнослужащим королевских вооруженных сил для ускорения бустерной вакцинации против коронавируса. Об этом во вторник заявил премьер-министр страны Борис Джонсон на пресс-конференции на Даунинг-стрит, 10, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В ближайшее время в большом количестве, словно новогодние елки, будут появляться временные центры вакцинации. Мы направим по меньшей мере 400 военнослужащих на помощь Национальной службе здравоохранения и нашим фантастическим волонтерам в реализации программы вакцинации бустерной дозой", - сказал глава правительства.

Как указал Джонсон, власти ставят перед собой цель предоставить возможность сделать бустерную прививку всем желающим к концу января. Ранее правительство расширило действие программы ревакцинации на всех пока не охваченных ей лиц старше 18 лет. При этом люди старшего возраста и пациенты с хроническими заболеваниями будут прививаться в приоритетном порядке. Из-за выявления в Великобритании омикрон-штамма коронавируса также был в два раза сокращен минимально необходимый интервал между второй и бустерной дозами вакцины (с шести до трех месяцев).

Сам Джонсон сообщил, что сделает третью прививку 2 декабря. Премьер-министр подчеркнул, что программа ревакцинации - это самый лучший способ "избежать введения дополнительных коронавирусных ограничений в рождественский период". Опасения относительно дальнейшего ужесточения ограничений возникли в стране вследствие выявления уже 13 случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса в Англии и девяти случаев в Шотландии.

Из-за распространения омикрон-штамма власти королевства ранее объявили, что с 30 ноября все въезжающие в страну будут обязаны сдавать ПЦР-тест и самоизолироваться до получения его результата. Великобритания внесла в красный список 10 стран Африки, прибывшим из них необходимо будет соблюдать правила изоляции в специальных гостиницах за свой счет. С 30 ноября снова начал действовать обязательный масочный режим в общественном транспорте, магазинах и супермаркетах.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". У этой разновидности имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность у ВОЗ. Сразу несколько изменений в шиповидном белке вируса потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, штамм "омикрон" потенциально может распространяться быстрее других.