В Нигерии выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом

Центр контроля над заболеваниями Нигерии подтвердил появление первых двух случаев заражения новым омикрон-штаммом коронавируса в стране. Об этом сообщила в среду нигерийская газета Daily Post, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Исследование на генном уровне позволило определить наличие двух положительных случаев реакции на омикрон-штамм у людей, прибывших на прошлой неделе из Южной Африки в Нигерию", - цитирует газета генерального директора центра доктора Ифедайо Адетифа.

По его словам, у пассажиров авиарейса из ЮАР, о которых идет речь, отсутствовали характерные для этого варианта симптомы. Специалисты начали выявлять круг лиц, с которыми они контактировали по прибытии в Нигерию.

В пятницу на прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В. 1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности коронавируса "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". В качестве меры предосторожности некоторые страны - Великобритания, Германия, Австралия, Австрия, Дания, Испания, Нидерланды, Франция, Швейцария - временно приостановили авиасообщение с Ботсваной, Зимбабве, Лесото, Мозамбиком, Намибией, ЮАР и Эсватини.