https://news.day.az/world/1410565.html Эрдоган и наследный принц Абу-Даби обсудили региональные вопросы
Эрдоган и наследный принц Абу-Даби обсудили региональные вопросы
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду провел телефонный разговор с наследным принцем Абу-Даби Мухаммадом бен Заидом Аль Нахайяном, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Согласно информации Управления по связям Администрации президента, в ходе разговора были обсуждены пути развития двусторонних связей и региональные вопросы.
Глава турецкого государства поздравил бен Заида с 50-летием образования Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).
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