https://news.day.az/world/1410570.html В США выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса
В США выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса
Первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса зафиксирован в США. Об этом сообщил в среду телеканал CNN со ссылкой на данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Как уточняет телеканал, случай заражения омикрон-штаммом выявлен в штате Калифорния. Президент США Джо Байден ранее выражал уверенность в том, что "рано или поздно" этот штамм коронавируса появится в США.
Заразившийся - полностью вакцинированный человек, который прибыл из ЮАР 22 ноября, сообщил главный американский инфекционист Энтони Фаучи.
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