В США выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса

Первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса зафиксирован в США. Об этом сообщил в среду телеканал CNN со ссылкой на данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как уточняет телеканал, случай заражения омикрон-штаммом выявлен в штате Калифорния. Президент США Джо Байден ранее выражал уверенность в том, что "рано или поздно" этот штамм коронавируса появится в США.

Заразившийся - полностью вакцинированный человек, который прибыл из ЮАР 22 ноября, сообщил главный американский инфекционист Энтони Фаучи.